Из-за правовых пробелов, связанных с использованием нейросетей, авторы музыки и правообладатели несут финансовый ущерб, рассказали RTVI в пресс-службе Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ). По оценке организации, вплоть до 2030 года потери могут составлять около 11 млрд рублей ежегодно.

Сейчас, уточнили в АМИ, основные каналы распространения музыкального контента — это стриминговые сервисы, публичное исполнение (где основная доля приходится на фоновую музыку), а также эфирное и кабельное вещание.

Самые существенные показатели роста у музыкальных стриминговых сервисов: их динамика в 2022—2023 годах составила почти 40%. Это фактически вдвое выше среднемирового показателя, который прогнозируется на уровне 22,8%, отметили в АМИ.

Что касается доходов музыкальных платформ, то они в 2024 году превысили 30 млрд рублей, добавили в организации.

Однако из-за того, что для создания музыки все чаще используются нейросети, рынок терпит убытки, так как в этой сфере устранены не все правовые коллизии. Как отметили в АМИ, есть «важный и остро стоящий для всех без исключения авторов и правообладателей в мире», включая Россию, вопрос, который касается произведений, созданных искусственным интеллектом, а также и настройки самих нейросетей.

«На сегодняшний день все крупные нейросети так или иначе настраивают, “скармливая” им объекты авторского права без согласия правообладателей, что является прямым нарушением их прав. Судебные разбирательства между правообладателями и владельцами ИИ идут по всему миру не первый год, и количество резонансных дел растет в геометрической прогрессии. Это совершенно не удивительно, ведь авторы и правообладатели на собственном кошельке ощущают наносимый им урон», — заявили в АМИ.

Проблема, как пояснили в организации, заключается в том, что те, кто «скармливают» оригинальные произведения нейросетям, незаконно используют чужую интеллектуальную собственность, полностью или частично копируя ее либо перерабатывая, и при этом не выплачивают настоящим авторам никакого вознаграждения.

Другая сторона проблемы — в «стабильном увеличении доли генеративных произведений, которые используются в коммерческих целях различными пользователями, вследствие чего авторский контент становится менее востребованным и заработки правообладателей сокращаются». Примерные потери авторов оригинальных произведений, по оценке АМИ, следующие.

«Снижение доходов авторов и правообладателей даже с учетом консервативного мирового прогноза роста составит в среднем порядка 8,5 млрд рублей в год. Аналогичным образом пострадает и их доход от фоновой музыки, объем которой составляет около 80% от всех доходов за публичное исполнение — потери составят в среднем около 2,5 млрд рублей в год. Итоговый ущерб, который понесут авторы и правообладатели от генеративного музыкального контента, можно оценить на горизонте до 2030 года в размере 11 млрд рублей в год», — отметили в организации.

Но, несмотря на все это, до сих пор по этой ситуации «не принято каких-либо унифицированных и эффективных решений», подчеркнули в ассоциации.

«АМИ совместно с ведущими экспертами национальной сферы интеллектуальной собственности готовит предложения для обеспечения защиты прав и соблюдения интересов авторов и правообладателей во взаимоотношениях с создателями систем искусственного интеллекта, которые, как мы надеемся, уже в ближайшем будущем лягут в основу соответствующих законодательных изменений», — рассказали в организации.

Также в ассоциации высказались по поводу ситуации с «сиротским» (или «орфанным») контентом, который нельзя использовать, так как его автор не выходит на связь или неизвестен.

В АМИ уточнили, что «сиротские» произведения нельзя сравнивать с теми, которые были созданы при помощи ИИ, так как в случае с последними встает вопрос, кто именно автор — тот, кто использовал нейросеть, или создатель нейросети.

«В первую очередь, данная проблематика возникает в тех случаях, когда музыкальный объект создается пользователем “с нуля” с помощью ИИ. Сегодня этот вопрос регулируется исключительно пользовательскими соглашениями каждой конкретной нейросети, а не законодательством», — уточнили в пресс-службе.

Ранее российский бизнес поддержал предложенные Минкультом России поправки к закону о «сиротских» произведениях, согласно которым Российское авторское общество (РАО) будет переводить на спецсчет средства за использование такого контент и передаст деньги автору, как только он объявится.

В январе 2025 года Минкульт представил законопроект с порядком выплат за разные формы использования «сиротского» контента. В ситуации, когда есть возможность определить количество прослушиваний, ведомство предложило платить за первые 300 тыс. прослушиваний по 40 копеек за каждое из них, от 300 тыс. до 1,5 млн прослушиваний — по 29 копеек, от 1,5 млн до 3 млн — по 10 копеек. Далее размер платежей постепенно сокращается до 4 копеек. Национальная федерация музыкальной индустрии, как писал РБК, назвала такие расценки не соответствующими рынку и предложила повысить их: платить по 40 копеек за каждое из первых 300 тыс. прослушиваний, за каждое последующее — по 20—30 копеек.

Гендиректор АМИ Валерий Дробыш в беседе с RTVI назвал разумными предложения Минкульта России: «Наша ассоциация включает всех основных игроков российского музыкального рынка от мейджоров вроде «Союза» и «Первого музыкального» до инди-лейблов, и на наш взгляд, Минкультуры РФ действует совершенно правильно».

Он подчеркнул, что не существует никаких ставок на контент, который «имеет родителей», так как цены, по сути, устанавливает рынок, а именно пользователь и правообладатель.

«Здесь же одна из сторон, правообладатель, пока не заявила своих требований. Вполне естественно, что в этих обстоятельствах государство принимает во внимание в первую очередь интерес пользователей. <…> Со стороны государства было бы крайне странно предоставить доступ к культурным ценностям, одновременно установив плату за использование по верхнерыночной планке, как предлагают некоторые комментаторы. Это бы озадачило и демотивировало пользователей. А то, что предлагает Минкультуры РФ, вполне справедливая цена для произведения, которое хотело бы увидеть свет не через пиратов, а правомерно», — отметил глава АМИ.