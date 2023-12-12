Федеральное бюро расследований США выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого в Лос-Анджелесе приземлился самолет с безбилетным пассажиром, который представился российским экономистом Сергеем Очигавой. Судебные показания агента ФБР публикует Fox News.

Согласно отчету, 4 ноября 2023 года в аэропорт Лос-Анджелеса прибыл рейс авиакомпании Scandinavian Airlines из Копенгагена, на борту которого находился пассажир без паспорта, билета и американской визы. Мужчина, который представился Сергеем Очигавой, заявил, что оставил американский паспорт в самолете, но документа там не нашли.

У пассажира оказались при себе российское и израильское удостоверения личности, а также фрагмент фотографии паспорта в телефоне. На снимке были видны номер паспорта, имя и дата рождения владельца, но без изображения лица.

Сотрудники погранично-таможенной службы США не смогли по этим данным найти никакой информации об Очигаве в своей системе. Согласно отчету, это означает, что мужчина не бронировал билет и не был зарегистрирован ни на один международный рейс в США. Загранпаспорта и разрешения на въезд в страну у Очигавы не было.

Представитель Scandinavian Airlines подтвердил, что мужчина не значился в полетном листе, а при подсчете пассажиров рейса оказалось, что их «на одного больше».

Во время допроса Очигава заявил, что имеет докторскую степень по экономике и маркетингу и в прошлом работал экономистом в России. Он также утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит. Очигава сказал, что не помнит, как попал в Копенгаген, что делал там и как оказался на борту самолета без билета.

В телефоне мужчины нашли фотографии табло с расписанием международных рейсов из аэропорта Копенгагена, а также скриншоты из приложения с картой, на которой был отмечен хостел в немецком городе Киле, и карты улиц «неизвестного иностранного города».

Члены экипажа рассказали, что обратили внимание на Очигаву в полете, поскольку он «бродил по салону и все время менял места». Место, которое изначально занял пассажир, должно было быть свободным. Кроме того, Очигава просил двухразовое питание во время каждого приема пищи, пытался съесть шоколад членов экипажа и заводил разговоры с другими пассажирами, но большинство из них его проигнорировали, говорится в отчете.

Очигаве предъявили обвинение в безбилетном проезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Рассмотрение дела в суде назначено на 26 декабря, мужчина содержится в следственном изоляторе, сообщил Fox News представитель ФБР.