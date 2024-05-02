Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, полиция уже подготовила проект изменений в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Когда изменения вступят в силу — пока неизвестно.

Сейчас ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации машины. При этом наличие российского триколора на номерах необязательно: автовладельцы могут получить в полиции только сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в «специализированной организации». Стоимость такой услуги составляет от 1000 до 1500 руб. Причем вариант «без флага», как правило, дороже на 300—500 руб., уточняет «Коммерсантъ».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с «Коммерсантом» утверждает, что автомобильные номерные знаки без триколора чаще всего заказывают граждане, которые выезжают на своих машинах за границу — из-за опасений атаки «антироссийских вандалов» или «по идейным соображениям».

Поправки вносятся по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. В апреле он рассказал в своем телеграм-канале об обращении подписчика, который «в контексте патриотического вектора развития страны» предложил установить необходимость наличия триколора на номерных знаках «в обязательном порядке». «Что это, зачем придумано, для чего такая возможность и лазейка вообще существует для людей, которые ненавидят наше государство?» — написал мужчина.

После этого Хинштейн обратился к ГИБДД с предложением сделать российский флаг обязательным для автомобильных номерных знаков — в ведомстве пообещали внести необходимые изменения в ГОСТ до конца года.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с «Коммерсантом» назвал «непростым» вопрос о том, будут ли наказывать автовладельцев, получивших номера без флага до внесения поправок. По его словам, не соответствующие новому стандарту государственные регистрационные знаки (ГРЗ) формально могут стать основанием для наказания, однако «такой подход не соответствует принципу справедливости».

Для применения ст. 12.2 КоАП, которая предусматривает штраф в 500 руб. за управление машиной с ГРЗ, не соответствующему стандарту, номер должен быть нечитаемым, а отсутствие флага на это не влияет, добавляет эксперт «Народного фронта» Катерина Соловьева. Сам Хинштейн в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что норма не будет иметь обратной силы.