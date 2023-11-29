Генерал-майор российской армии Владимир Завадский 28 ноября погиб в зоне проведения военной операции, подорвавшись на мине в Харьковской области во время выполнения боевой задачи, пишет агентство «Новороссия». О смерти военачальника также сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль») на странице своей во «ВКонтакте».

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Завадский подорвался на мине в тылу, в отдалении от линии боевого соприкосновения. «Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника», — говорится в публикации.

Генералу было 45 лет. Завадский — выпускник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (1995) и Московского высшего общевойскового командного училища (2000). Он командовал мотострелковым взводом, ротой и батальоном.

В 2010 году после завершения обучения в Общевойсковой академии Вооруженных сил России Завадский служил в качестве заместителя начальника учебного центра и командира учебного танкового полка, был командиром мотострелковой дивизии и бригады, а также занимал должность начальника штаба мотострелковой бригады.

В течение трех лет — с августа 2018 по июнь 2021 года — Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, а на момент гибели был заместителем 14-го Армейского корпуса. Генерал-майор награжден орденом Мужества, ведомственными медалями.

У погибшего военачальника осталась семья — жена и двое детей. Один из его сыновей учится в Тверском суворовском училище, участвовал в парадах Победы на Красной площади.