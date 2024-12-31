Российский гроссмейстер Даниил Дубов пропустил партию отборочного раунда чемпионата мира по блицу против американца Ханса Ниманна в Нью-Йорке и получил техническое поражение. Шахматист заявил норвежской вещательной компании NRK, что проспал турнир.

«Я отправился в отель, чтобы быстро подготовиться к игре, но потом заснул. Когда я проснулся, было уже поздно, поэтому я вернулся позже и продолжил игру», — сказал Дубов.

Отвечая на вопрос, как можно было уснуть в такой ситуации, россиянин сказал, что он «явно талантливый». Он не подтвердил предположение о том, что таким образом выразил протест против Ниманна. Дубов пояснил, что первый раз находится в США и не может «контролировать джетлаг» (нарушение режима сна и бодрствования из-за смены часовых поясов).

Дубову не хватило набранных очков в предварительном раунде и он не смог выйти в 1/4 финала. Ниманн написал в соцсети Х, что «трусость — это отсутствие характера», и выразил готовность сыграть с Дубовым блиц на любых условиях.

«Если он победит, я оплачу его проезд/проживание и предложу вознаграждение в размере 10 тысяч долларов благотворительному фонду по его выбору», — написал американский шахматист.

В 2022 году тогда еще малоизвестный Ниманн обыграл на Кубке Синкфилда в США действующего на тот момент чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, после чего норвежский гроссмейстер обвинил соперника в жульничестве. На следующей встрече Карлсен показательно сдался Ниманну после первого хода.

Портал Chess.com после скандала опубликовал отчет об игре американца, в котором утверждалось, что Ниманн жульничал более чем в 100 онлайн-партиях. Сам шахматист признался, что в юности пользовался подсказками в онлайн-шахматах, но не жульничал за доской. Он подал против Карлсена и Chess.com иск о клевете на $100 млн. В 2023 году стороны пришли к мировому соглашению, иск был отозван.

Карлсен согласился играть с Ниманном, но летом 2024 года на командном чемпионате мира по рапиду в Казахстане выставил вместо себя россиянина Яна Непомнящего. В сентябре норвежец и американец все же встретились на онлайн-турнире по быстрым шахматам в Париже, Карлсен в итоге победил.