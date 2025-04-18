Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который два раза подряд признан лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона — 2024/2025. Это его третий трофей «Арт Росс Трофи» в карьере, сообщает пресс-служба НХЛ.

На счету нападающего «Тампы» 121 очко (37 шайб и 84 передачи) в 78 матчах сезона. Его ближайший преследователь Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» имеет 116 (32+84) очков в 79 играх регулярного чемпионата.

Как пишет РБК, Кучеров уже получал приз лучшего бомбардира «Арт Росс Трофи» в прошлом сезоне 2023/2024 (144 очка), а также в 2018/19 (128 очков). Хоккеист превзошел достижение Евгения Малкина по числу «Арт Росс Трофи».

Трофей «Арт Росс Трофи» ранее завоевывал Малкин в 2009 и 2012 годах и Александр Овечкин в 2008 году.