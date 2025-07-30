Компания NtechLab, известный разработчик систем видеоаналитики, завершает тестирование новой нейросети, которая будет распознавать нарушения правил дорожного движения велосипедистами и велокурьерами. Инновационная система не просто фиксирует нарушения, но и делает голосовые замечания участникам движения.

Технология способна распознавать типичные нарушения:

— езду по тротуару при наличии велодорожки

— неправильную парковку двухколесного транспорта

— пересечение пешеходных переходов без спешивания

ИИ-ассистент вежливо напоминает о правилах через голосовые оповещения. Система работает со всеми типами велосипедов, включая электрические и курьерские модели, за исключением детских.

Как отмечает генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, новое решение логично дополняет уже существующее ИИ-решение для самокатчиков.

«Новое решение органично дополняет уже существующий наш продукт на основе ИИ, который выявляет нарушение ПДД самокатчиками. Велосипеды и самокаты являются травмоопасными видами транспорта и представляют угрозу даже для самых осторожных пешеходов. Нейросеть охватывает несколько сценариев нарушения правил ПДД велосипедистами, в том числе один из самых распространенных, когда велокурьер движется по тротуару при наличии рядом велодорожки», — отметил он.

Ранее, в июне этого года, компания представила аналогичную систему для самокатов, которая обращает внимание пользователей на нарушение в реальном времени. Разработчик решений для видеоаналитики на базе ИИ NtechLab продолжает развивать линейку «умных» решений для городской инфраструктуры.

ИИ планируется внедрять в парках и других общественных зонах российских городов в ближайшее время. Технология призвана сделать совместное использование городского пространства более комфортным и безопасным для всех участников движения.