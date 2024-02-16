Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют все больше дронов в зоне проведения военной операции. Об этом «Ленте.ру» рассказал замкомандира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России с позывным Лотос.

По словам Лотоса, на начальной стадии военного конфликта ВСУ применяли беспилотники в основном для уничтожения бронетехники. Еще год назад украинских дронов в зоне боевых действий было гораздо меньше, указал замкомандира отряда «Шторм».

«Сейчас же порой один беспилотник может выслеживать одного солдата», — поделился Лотос.

Он отметил, что пока гарантированных средств противодействия, позволяющих обезопасить российских бойцов от дронов, не существует. Однако работа над их созданием ведется, заявил замкомандира отряда «Шторм».

По словам Лотоса, если в штурмовой группе, состоящей из десяти человек, дрон ранит одного-двух, то отряд потеряет еще четверых, которые будут помогать с эвакуацией пострадавших. В итоге из штурмовой группы останется только четыре человека, а такого количества бойцов будет недостаточно для выполнения задачи, поясняет замкомандира отряда.

«Мы можем успешно выполнить задачу, но, как только закрепимся, это место буквально закидывается дронами. Они просто вытесняют людей с поля боя», — добавил он.

Как отметил Лотос, такие условия потребовали от бойцов более активного вовлечения в работу над противостоянием дронам. По словам офицера, пехотинцы отряда «Шторм» проявляют инициативу по этому вопросу «с низов, не полагаясь на начальников».

Среди прочего Лотос выразил мнение, что дроны будут появляться в зоне боевых действий еще чаще, в связи с чем операторы беспилотников окажутся в числе наиболее востребованных специалистов. Также, по мнению замкомандира отряда «Шторм», в дальнейшем все военные ресурсы будут направлены на совершенствование БПЛА и средств борьбы с ними.