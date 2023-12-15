Газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила большой материал о Яне Марсалеке (Маршалеке) ― бывшем операционном директоре немецкой платежной системы Wirecard, который объявлен в международный розыск и подозревается в шпионаже в пользу России. В публикации утверждается, что он годами работал на российскую разведку, а сейчас якобы участвует в реорганизации бизнес-империи Евгения Пригожина в Африке. Подробности — в материале RTVI.

Пропажа €2 млрд и подозрения в работе на Россию

В 2020 году немецкая платежная система Wirecard объявила о банкротстве после того, как аудиторы недосчитались €1,9 млрд на счетах компании. Совет директоров Wirecard признал, что такой суммы, скорее всего, вовсе не существовало. Примерно в то же время Марсалек пропал и был объявлен в международный розыск.

По версии австрийской прокуратуры, Марсалек, который является гражданином Австрии, после скандала с Wirecard вылетел на частном самолете из города Бад-Фёслау в Минск. По делу о содействии бизнесмену в побеге были задержаны сотрудник австрийского Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) и бывший член парламента от крайне правой Партии свободы.

В 2021 году Центр «Досье» и немецкая газета Süddeutsche Zeitung выпустили совместное расследование, в котором утверждалось, что Марсалек контактировал со спецслужбами разных стран, включая Россию, и якобы мог быть завербован российской разведкой еще в конце 1990-х годов.

Согласно другому расследованию «Досье» и Süddeutsche Zeitung, которое было опубликовано в 2022 году, Марсалек после скандала с Wirecard перебрался из Беларуси в Россию по документам на имя Макса Майера и якобы жил в Москве под защитой спецслужб. Затем он получил российский паспорт на имя Германа Баженова, утверждалось в расследовании.

В сентябре 2023 года издание Der Spiegel писало со ссылкой на судебные документы, что британские следователи заподозрили Марсалека в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2023-го он якобы участвовал «в заговоре с целью сбора информации, которая прямо или косвенно полезна противнику и тем самым наносит вред интересам и безопасности» Великобритании. По этому делу в Лондоне были задержаны пять граждан Болгарии, а Марсалек предположительно руководил этой группой, отмечалось в публикации.

Несмотря на объявление в международный розыск, в 2021 году Марсалек смог основать в Британии консалтинговую фирму на свое имя, используя чешский паспорт, пишет WSJ. Компания до закрытия в 2022 году базировалась на севере Лондона и предположительно использовалась для финансирования шпионской сети, говорят источники газеты.

Марсалек и империя Пригожина

После проведения международных расследований представители западной разведки, полиции и судебных органов считают, что Марсалек как минимум 10 лет был российским шпионом и использовал Wirecard для финансирования «тайных операций российских спецслужб» по всему миру, говорится в публикации WSJ.

По словам официальных лиц, еще во время работы в Wirecard Марсалек якобы помогал российской военной разведке ГРУ и Службе внешней разведки (СВР) оплачивать работу агентов и информаторов, а также переправлять деньги в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Помогал он, как утверждается, и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Услуги Wirecard якобы использовались для оплаты информаторов и военных подрядчиков, финансирования «российских тайных операций» и таких засекреченных проектов, как закупка оружия, утверждают представители разведки.

Сейчас бывший топ-менеджер Wirecard проводит большую часть времени в Дубае и якобы участвует в реорганизации африканской бизнес-империи Евгения Пригожина «от имени российских чиновников», утверждает западная разведка. Правительство ОАЭ не ответило на запрос WSJ.

Представитель российского правительства назвала обвинения в связях Марсалека с российскими спецслужбами «политизацией», пишет газета.

Марсалека также подозревают в том, что он собирал и передавал России данные о Федеральной разведывательной службе Германии (BND) и Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии (BKA), которые были клиентами Wirecard. По словам представителей разведки, некоторые люди в результате оказались скомпрометированы, им пришлось поменять документы и переехать.

Среди деловых партнеров Марсалека также были офицеры разведки и бывшие шпионы из США, Европы и Ближнего Востока, пишет WSJ со ссылкой на следователей, бывших партнеров финансиста по бизнесу и чиновников, знакомых с расследованиями по его делу. Двое бывших партнеров Марсалека рассказали изданию, что он якобы сам признавался им в работе как на российские, так и на западные спецслужбы.

Представители немецких служб BND и BKA признали в ходе публичного расследования, которое проходило с сентября 2020 года по июнь 2021-го, что использовали кредитные карты и банковские счета Wirecard для своих агентов за рубежом и для оплаты услуг информаторов.

Представители службы безопасности Германии заявляют, что настоящие личности агентов не были связаны с банковскими счетами, поэтому возможности Марсалека передавать России чувствительные данные были ограничены. Однако у Марсалека был доступ к псевдонимам агентов, и мог отслеживать некоторые их перемещения и действия, по платежам, рассказали WSJ чиновники, знакомы с расследованием.

Согласно показаниям бывших руководителей Wirecard Bank немецким прокурорам, Марсалек приказал сотрудникам нарушить требования о защите данных и другие правила при сборе информации о клиентах. Бывший директор по продуктам Wirecard Сюзан Штайдл заявила, что Марсалек отклонил возражения против сбора данных клиентов и сказал, что эти сведения якобы нужны для BND. В самой разведывательной службе это отрицают.

ЦРУ и ФБР заявили, что у них нет никаких сведений о связях этих ведомств с Марсалеком. Британские официальные лица заявили, что доказательств существования каких-либо связей между Марсалеком и разведывательным сообществом страны нет.

Семейная история: дед-«шпион»

Подозрения в шпионаже оказались частью семейной истории Марсалека. Австрийский историк Томас Риглер поделился с The Financial Times (FT) архивным документом, из которого следует, что австрийские власти подозревали в работе на советскую разведку Ганса Марсалека ― деда топ-менеджера Wirecard.

Марсалек-старший в годы Второй мировой войны был бойцом сопротивления нацистской Германии и прошел концлагерь Маутхаузен. После войны он служил в венской государственной полиции, занимался делами разведки и преследовал нацистских военных преступников.

При этом Марсалек был «убежденным социалистом», и в условиях холодной войны это сыграло свою роль. В 1956 году глава политической полиции Вены высказал в письме прокурору и министру внутренних дел подозрения в том, что Ганс Марсалек — советский агент.

В частности, его заподозрили в том, что он помог похитить и передать СССР «для пыток, допросов и тюремного заключения» четырех человек, включая американского разведчика, следует из архивного документа. Сам Марсалек все отрицал и продолжал служить в полиции до 1963 года. Обвинений против него не выдвинули. Впоследствии он работал директором мемориального комплекса Маутхаузен. В 2011 году Ганс Марсалек умер.