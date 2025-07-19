Российский синхронист Александр Мальцев стал чемпионом мира по водным видам спорта в Сингапуре, выиграв золотую медаль в сольной технической программе. Его результат — 251,7133 балла.

Испанец Деннис Гонсалес Бонеу стал вторым, набрав 241,1667 балла. Третье место занял мексиканец Диего Вильялобос Каррильо с результатом 238,1600 балла.

Это первая золотая медаль для сборной России на этом мероприятии в Сингапуре, которое проходит с 11 июля по 3 августа. Российские атлеты выступают здесь в нейтральном статусе.

Для самого Мальцева это уже пятое золото на чемпионатах мира, но он впервые его выиграл в сольной программе. Спортсмен также шесть раз становился чемпионом Европы.

World Aquatics (ранее Международная федерация плавания) ввела ограничения для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать в соцсетях результаты соревнований и материалы, которые связывают их с Россией. Это касается национального флага, георгиевской ленты и символов Z и V.