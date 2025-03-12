Россиянин Антон Аристархов завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» на чемпионате Европы.

Аристархову 26 лет, он стал семикратным чемпионом Европы. В финале россиянин сумел обойти вице‑чемпиона Олимпийских игр Юсуфа Дикеча из Турции. Бронзовая награда досталась румыну Луке Жолдя.

Дикеч получил известность во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он, в отличие от соперников, не использовал специальные очки, которые позволяют избежать бликов, а также шумоподавляющие наушники. Его фотография с пистолетом и рукой в кармане стала вирусной в соцсетях.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) разрешила российским спортсменам участвовать в международных состязаниях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.