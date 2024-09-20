Российское предприятие «Государственный трест «Арктикуголь»» объявило о закупке услуг связи и интернета на территории Норвегии. Об этом сообщает портал «Телеспутник» со ссылкой на сведения из базы данных госзакупок.

Согласно документации, услуги должны оказываться в период с начала августа и до конца 2024 года на территории поселков Баренцбург и Пирамида на архипелаге Шпицберген.

Цена договора составила 330 тыс. норвежских крон, что в пересчете на российскую валюту равно почти трем млн рублей, пишет издание. Согласно документам, закупки осуществляются у одного поставщика.

Как объяснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, закупка услуг у поставщика из недружественной России страны — Норвегии — вынужденная мера, которая объясняется проблемами с обеспечением связи на северном архипелаге.

«Скорее всего, здесь ситуация такая, что все прекрасно понимают определенные проблемы с обеспечением связью в этом регионе, и идут навстречу. Там есть определенные моменты, где и мы можем поступать не очень хорошо по отношению к другим странам, поэтому здесь наблюдается определенный консенсус, что радует в текущих реалиях», — отметил Кусков.

По анным портала, «ГТ «Арктикуголь»» является подведомственным учреждением Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Компания является головной российской организацией на архипелаге Шпицберген, ее основной вид экономической деятельности — ведение горных работ по добыче угля и полезных ископаемых.

В феврале стало известно, что «Арктикуголь» также заключил контракт о поставке комплекта оборудования для использования системы Starlink. Приобретение состоялось еще в конце 2023 года также для работы на архипелаге Шпицберген.