Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) не допустила двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до турнира в Баку, где будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпиаде в Париже, из-за нарушений критериев отбора.

Комиссия обнаружила, что Садулаев поддерживает боевые действия на Украине и до сих пор числится в списках российского «Динамо». В сообщении UWW говорится, что эти сведения стали причиной недопуска спортсмена к европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже, которая стартует 5 апреля в Баку.

«Решение о соответствии критериям были приняты комиссией на основе подробных отчетов, предоставленных независимой и частной разведкой», — говорится на сайте UWW.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что решение по недопуску борца принял именно Международный олимпийский комитет (МОК), в то время как UWW «наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся». По его словам, благодаря хорошим отношениям с UWW ФСБР удалось в короткие сроки найти замену — и вместо Садулаева в Баку выступит борец Алихан Жабраилов.

В феврале 2024 года Садулаев также не смог принять участие в чемпионате Европы в Румынии. Как рассказывал президент ФСБР Мамиашвили, спортсмену отказали во въезде в аэропорту Бухареста из-за «сомнений» в визе Садулаева.

В начале 2024 года украинские спортсмены отправили открытое письмо французским властям, в том числе и к президенту Эмманюэлю Макрону, с просьбой не допускать ряд российских атлетов до Олимпийских игр в Париже. Среди них упоминался и Абдулрашид Садулаев, которого украинские спортсмены обвинили в поддержке российской военной операции.

Спортсмены из России и Беларуси, которых допустили к участию в Олимпиаде в Париже, будут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. В случае победы таких спортсменов награждение будет проходить без включения гимна страны и поднятия флага, напомнили в UWW.

В декабре 2023 года МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр в Париже 2024 года только при соблюдении ряда условий, среди них отсутствие публичной поддержки боевых действий на Украине, а также отсутствие связи с армией или другими силовыми структурами.