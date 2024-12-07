Российского штангиста Альберта Саяхова лишили титула вице-чемпиона Европы 2013 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международного агентства допинг-тестирования.

Ранее 33-летний спортсмен уже был дисквалифицирован на четырехлетний срок, который истечет 20 июня 2026 года, но в любом случае завершил карьеру. Сведения о его допинг-пробах Международное агентство допинг-тестирования получило из базы данных московской антидопинговой лаборатории — и пришло к выводу, что 23 июня 2012 года Саяхов нарушил антидопинговые правила.

В итоге спортивные результаты российского штангиста за период с 23 июня 2012 года по 21 июня 2022 года были аннулированы. Самым важным из них является серебро чемпионата Европы 2013 года, который проводился в Албании. Там Саяхов, выступавший в весовой категории до 85 кг, поначалу занял четвертую строчку, но потом, когда россиянин Апти Аухадов и штангист из Грузии Раули Цирекидзе лишились первого и третьего мест из-за допинга, автоматически стал вторым.

За свою карьеру Саяхов дважды выигрывал золотые медали — на юниорских чемпионатах мира и Европы по тяжелой атлетике 2011 года, где выступал в весовой категории до 77 кг, будучи еще студентом Башкирского института физической культуры.

Поздравляя спортсмена с днем рождения в январе 2024 года, управление по физкультуре и спорту Уфы отмечало, что он является мастером спорта России международного класса по тяжелой атлетике, чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы и рекордсменом России, а после завершения спортивной карьеры «занимается популяризацией детского спорта» в Башкирии.

Саяхов является воспитанником СДЮШОР-15 города Уфы и заслуженного тренера России Владимира Вагина. В 2018 году он принимал участие в первых башкирских соревнованиях по силовому экстриму (стронгмену) «Батыр Башкортостана», где со своим весом 80 кг оказался самым легким спортсменом. «Выступал не для того чтобы выиграть, а чтобы показать молодёжи, что не обязательно быть огромным человеком, чтобы добиваться каких-то больших результатов», — заявил тогда тяжелоатлет журналистам.