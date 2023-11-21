Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима военнослужащего, который отказался ехать в зону проведения военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Военнослужащий должен был отправиться в зону военной операции 27 июля 2023 года, однако за два дня до отъезда отказался исполнять приказ. В день убытия мужчина не явился в воинскую часть, а 28 июля повторно отказался от исполнения приказа уже в присутствии сослуживцев, говорится в сообщении.

Суд указывает, что осужденный «способствовал совершению аналогичных действий другими военнослужащими, которые ранее не решались на это». Подобные действия военного «негативно» отразились на состоянии воинской дисциплины в части и усложнили «выполнение поставленных перед ее командованием боевых задач», утверждается в пресс-релизе.

В качестве отягчающих обстоятельств суд при вынесении приговора учел тот факт, что военный отказался отправиться в зону боевых действий в период мобилизации. Против мужчины завели уголовное дело за «неисполнение приказа в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» (ч. 2.1 ст. 332 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — три года лишения свободы.

В суде отметили, что приговор в отношении военного еще не вступил в силу и может быть обжалован высшей инстанцией.

После начала мобилизации в России ужесточили наказание за некоторые преступления против военной службы. В частности, за последний год в суды поступило более трех тысяч дел о самовольном оставлении части в период мобилизации (ст. 337 УК), неисполнении приказа (ст. 332 УК) и дезертирстве (ст. 338 УК).