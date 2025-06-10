Генеральная прокуратура США предъявила обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Бизнесмена обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов и помощи российским банкам в обходе американских санкций. Гугнин был арестован и предстал перед судом Нью-Йорка.

Из материалов дела слежует, что российскому бизнесмену вменяют 22 пункта обвинения, включая банковское мошенничество, мошенничество с применением электронных средств, сговор с целью обмана властей страны, нарушение Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), а также ведение незаконного бизнеса по переводу финансовых средств и отмывание денег.

Заместитель генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг сообщил, что обвиняемый якобы использовал криптовалютную компанию как канал для перевода более полумиллиарда долларов через американскую финансовую систему, помогая санкционным российским банкам и способствуя приобретению российскими пользователями «важных американских технологий».

«Министерство юстиции без колебаний привлечет к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность, позволяя нашим иностранным противникам обходить санкции и экспортный контроль», — приводит слова Айзенберга RTVI US.

Следствие утверждает, что Гугнин через подконтрольные ему компании Evita Investments и Evita Pay отмывал криптовалюту иностранных клиентов, в том числе из санкционных российских банков. По данным следствия, он конвертировал средства в доллары и проводил платежи через манхэттенские банковские счета, скрывая источники и цели транзакций. С июня 2023 по январь 2025 года через финансовую систему США предположительно было переведено примерно 530 миллионов долларов преимущественно с использованием стейблкоина Tether.

Обвинение также утверждает, что предприниматель вводил в заблуждение банки и криптобиржи, заявляя об отсутствии дел с российскими компаниями, в то время как многие его клиенты находились в России, включая такие банки как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ и Тинькофф Банк. По версии следствия, Гугнин лично использовал счета в Альфа-Банке и Сбербанке для сделок, находясь в США, помогал клиентам закупать подконтрольную электронику и отмывал деньги для московского поставщика компонентов для Росатома, якобы фальсифицируя документы.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший заявил, что Гугнин якобы приехал в США и под прикрытием криптовалютного стартапа организовал схему по отмыванию денег, уклонению от санкций и обману финансовых учреждений.

Следствие располагает данными о том, что предприниматель осознавал незаконность своих действий, о чем свидетельствуют его интернет-запросы, касающиеся уголовных расследований, наказаний за отмывание денег и нарушения санкций.

Если Гугнину вынесут приговор, ему грозит до 30 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, до 20 лет за мошенничество с электронными средствами, нарушение IEEPA и отмывание денег, до 10 лет за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег и до 5 лет за сговор с целью обмана США.