Москва и Минск ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом изданию «БелТА» рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. По его словам, эта идея неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или, наоборот, — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России», — утверждает дипломат.

Крутой добавил, что такие же вопросы возникают по поводу возбуждении уголовных дел. Поэтому для создания единого перечня «нужна большая координированность силовых ведомств». При этом он допустил, что вопрос объединения списков удастся решить уже в ближайшее время.

В конце января президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе прошедшего в Санкт-Петербурге заседания Высшего совета Союзного государства подписали целый ряд документов, среди которых план развития Союзного государства до 2026 года и постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года.

Тогда же российский лидер заверил, что Москва и Минск будут работать для обеспечения «равной и неделимой безопасности».

«Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку», — заявил Путин.

Он также отметил, что подходы двух стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки.