Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели в Кремле переговоры, по итогам которых подписали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Договор состоит из 47 статей, он охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Один из пунктов договора гласит, что если Россия или Иран подвергнутся агрессии, другая сторона «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии».

«В отличие от аналогичного соглашения с КНДР, в случае с Ираном мы не должны впрягаться друг за друга в случае агрессии», — отмечает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей был подписан в июле 2024 года. Одна из статей предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из сторон нападет одно или несколько государств.

Согласно российско-иранскому договору, военное сотрудничество между странами предусматривает обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями.

Россия и Иран также договорились укреплять кооперацию в области безопасности и обороны, усиливать сотрудничество между спецслужбами, тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, сотрудничать в сфере противодействия общим военным угрозам.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи незадолго до встречи Пезешкиана и Путина говорил, что договор о стратегическом партнерстве не преследует цели создания военного альянса.

Соглашение между Ираном и Россией рассчитано на 20 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Оно заменит договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году и продлевавшийся каждые пять лет. Лидеры двух стран пришли к выводу, что прежнее соглашение устарело и не может охватить современные аспекты отношений, объяснял посол Ирана в России Казем Джалали. Над новым соглашением стороны работали с 2022 года.

Президент России назвал новый документ «по-настоящему прорывным». По словам Путина, договор «нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона».

Пезешкиан выразил уверенность, что новый договор «придаст большой импульс развитию двусторонних отношений, и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед».