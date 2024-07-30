Представители России и Китая оспорили претензии США на континентальный шельф площадью около 1 млн кв. м в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе. Москва и Пекин высказали свою позицию во время дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), сообщает Bloomberg.

По словам представителей России и Китая, претензии США на обширную часть морского дна и потенциально залегающие там ресурсы не имеют под собой никаких оснований согласно международному праву и должны быть отклонены.

Российский представитель, имя которого не называется, заявил, что односторонние претензии Вашингтона ставят под угрозу «хрупкий международный баланс» и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Конвенция ООН по морскому праву, также известная как «Конституция океанов», регулирует порядок совместного и суверенного использования морских территорий. Согласно конвенции, государства имеют право на морские ресурсы в пределах своих исключительных экономических зон (около 370 км от берега), а также на ресурсы континентального шельфа за пределами этой зоны. Страны, ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву, проходят длительный процесс, чтобы достичь соглашения о границах подводных континентальных шельфов. Эти демаркации важны, поскольку на них основываются исключительные экономические права на потенциально прибыльные ресурсы морского дна, поясняет Bloomberg. К конвенции ООН по морскому праву присоединились около 160 государств, США ее не ратифицировали.

Китайский делегат заявил, что США не имеют права выдвигать требования в одностороннем порядке и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции ООН, не ратифицировав ее.

Представитель США Грегори О’Брайен заявил, что Вашингтон соблюдает положения конвенции, предъявляя претензии на континентальный шельф.

Россия и Китай не впервые объединяют усилия в ответ на «агрессивные американские действия», отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Сегодня в мире есть силы, которые готовы противопоставить США свое мнение, силу, политическую волю. В данном случае это Китай и Россия, но на самом деле этих стран гораздо больше», — сказал депутат, мнение которого приводит «Дума ТВ».

Зачем США расширили континентальный шельф

Площадь морского дна, на территории которого претендуют США, вдвое превышает площадь Калифорнии. Расширенный континентальный шельф охватывает район возрастающего стратегического значения в Арктике, на который также претендуют Канада и Россия, отмечал Bloomberg.

США заявили претензии на дополнительные 1 млн кв. м морского дна на фоне усилий Вашингтона расширить доступ к сырью, необходимому для производства автомобильных аккумуляторов и для проектов возобновляемой энергетики.

По оценкам Геологической службы США, за Полярным кругом находятся крупные залежи нефти, газа и редких металлов. При этом оценки основывались преимущественно на исследованиях суши, а потенциал шельфа практически не изучен.