В Казани 24 октября завершился саммит стран БРИКС. Одной из центральных тем обсуждения в сфере цифровой экономики стали перспективы увеличения числа и объемов мощности российских дата-центров, которые могут вывести Россию в лидеры отрасли среди государств БРИКС.

Ещё до начала саммита БРИКС, на деловом форуме стран-участниц объединения Российский фонд прямых инвестиций и крупнейший в Евразии российский оператор дата-центров BitRiver заявили о партнёрстве. Вместе они будут заниматься развитием высоких технологий и строительством центров обработки данных, и не только для потребностей России. Эксперты считают, что это позволит России и ее партнерам по БРИКС занять лидирующие позиции в области высоких энергоемких вычислений.

Для добычи криптовалют и иных энергоемких высокопроизводительных вычислений нужны огромные дата-центры, и у России есть все необходимое для их строительства, в том числе большой опыт по возведению их в короткие сроки. Генеральный директор BitRiver Игорь Рунец отметил, что Россия занимает второе место в мире по объему майнинговых мощностей, имея профицит энергоресурсов. Благодаря этому возможно за короткое время увеличить производительность в десятки раз, в чем заинтересованы и партнеры России по БРИКС.

«Это уникальная особенность России среди стран альянса. Партнеры по БРИКС обращаются к нам с запросами на вычислительные мощности. А вычислительные мощности сейчас нужны для многих применений. Это и промышленный майнинг, который производит ликвидности для независимых взаиморасчетов. Это и фундамент для развития энергоемких вычислений для искусственного интеллекта. И, главное, что у нас есть возможность кратно, в десятки раз увеличить эти мощности за короткое время. За счет этого мы можем обеспечить инфраструктурой и себя, и партнеров по БРИКС. И это фактически запрос к нашей стране со стороны альянса», — заявил Игорь Рунец.

Он добавил, что партнерство РФПИ и BitRiver направлено и на увеличение доли России на мировом рынке вычислительных мощностей, на строительство центров обработки данных в том числе в странах БРИКС.