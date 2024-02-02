Россия оказалась в пятерке стран, которые за последний год чаще других подвергались атакам вирусов-вымогателей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Киберпротект».

Помимо России, лидерами по числу атак стали США, Канада, Великобритания и Австралия. Количество крупных атак в 2023 году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом ― до 150. В России их доля выросла с одного до четырех процентов, подсчитали в «Киберпротекте».

Наибольшее число атак за прошлый год фиксировалось в госсекторе, IT и социальной сфере. Крупнейший выкуп хакерам выплатила американская сеть казино Caesars Entertainment ― $15 млн. В числе похищенных хакерами сведений оказались данные водительских прав и номера социального страхования клиентов компании.

По данным группы компаний «Солар», с января по ноябрь 2023 года в публичный доступ попали данные почти 400 российских организаций и более 220 млн телефонных номеров. В прошлом году хакерские атаки на российские структуры отличались «деструктивным характером», отметили в компании. Они были нацелены на то, чтобы вывести из строя инфраструктуру объекта и уничтожить данные путем безвозвратного шифрования. По оценке экспертов, этот тренд сохранится и в 2024 году.

По прогнозу аналитиков компании StormWall, в 2024 году хакеры будут атаковать в России финансовую сферу, телеком, e-commerce, сферу развлечений и логистики.