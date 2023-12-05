Россия заняла 27-е место в Международной программе по оценке учебных достижений школьников PISA, набрав в 2023 году 481,7 балла. В 2018 году, по итогам предыдущего тестирования, она с таким же результатом находилась в рейтинге на три строчки ниже. Первые места и тогда, и сейчас достались Китаю (578,7 балла).

В первой пятерке традиционно преобладают страны Восточной Азии: Сингапур занял второе место (556,3 балла), Япония — четвертое (520 баллов), Южная Корея — пятое (519,7 балла). Из европейских стран в лидеры выбилась только Эстония, которая поднялась на третье место с результатом в 525,3 балла. С таким же результатом эта страна в 2018 году занимала пятую строчку.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест для оценки функциональной грамотности школьников и их умения практически применять полученные знания, который проводится раз в три года на протяжении последних 23 лет среди 15-летних подростков. Оценка складывается из четырех показателей — чтение, математика, естественные науки и компьютерная грамотность.

PISA позволяет отслеживать и сравнивать изменения в системах образования разных стран, а также оценивать эффективность решений местных органов власти в образовательной сфере. Проведение теста организует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с международными научными организациями и национальными центрами. Количество стран, участвующих в тестировании, постоянно увеличивается.

На протяжении многих лет по итогам PISA лидировали страны Восточной Азии — Китай, Южная Корея, Сингапур и Япония. В Европе лучшие показатели демонстрировали Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды.