Над российскими регионами сбиты 34 дрона, сообщает Минобороны России: 27 из них — над Курской областью, четыре — над Липецкой, два — над Белгородской, еще один — над Орловской. Позднее в ведомстве заявили, что утром 24 ноября были сбиты два беспилотника самолетного типа над Белгородской и Брянской областями.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в 1:25 (совпадает с мск) об угрозе атаки БПЛА над Липецком и округом. В 3:40 он объявил об отбое красного уровня тревоги («Угроза атаки БПЛА») при сохранении желтого («воздушная опасность»).

В 8 утра губернатор отметил, что на месте падения беспилотников «продолжают работать специалисты», жертв и пострадавших нет.

Глава Курской области Алексей Смирнов вечером 23 ноября сообщил об угрозе ракетной атаки. В 1:45 (совпадает с мск) он рассказал, что над регионом были сбиты две ракеты и 27 дронов.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» написал, что, по информации разных источников, регион мог подвергнуться атаке «баллистических ракет ATACMS, либо крылатых Storm Shadow». В Минобороны России эту информацию не комментировали, а телеграм-канал «МИГ России» ее отрицает: «Откуда блогеры взяли про новые удары Атакамсами и Штормами — непонятно. Наверное, у украинских источников. Чья задача — разгон паники».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков два раза за вечер 23 ноября сообщал об угрозе ракетной атаки. Деталей по этому поводу он не приводил.

Глава Орловской области Андрей Клычков информацию об атаке БПЛА не комментировал. Брянский губернатор Александр Богомаз написал в телеграм-канале в 9:20, что в регионе был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.