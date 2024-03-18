Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида преступления Третьего рейха против народа СССР, а также блокаду Ленинграда. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ от российского МИД.

Москва обратила внимание на заявление МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда от 27 января 2024 года. В сообщении немецкого внешнеполитического ведомства говорится, что Берлин признает военным преступлением блокаду Ленинграда и принимает на себя историческую ответственность за противоправные действия Третьего рейха.

В российском МИД отметили, что при этом германская сторона так и не признала эти действия актами геноцида против народа Советского Союза, а потому Москва направила Берлину ноту.

«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — цитирует заявление МИД России ТАСС.

Также в документе отмечается, что ФРГ продолжает умалчивать о многолетних требованиях России распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников. По информации российского ведомства, Германия оказывает финансовую поддержку только блокадникам еврейского происхождения. Москва видит в этом этническую дискриминацию, говорится в заявлении. Несмотря на то, что немецкая сторона выплатила обещанные репарации по итогам Второй мировой войны, Россия не считает вопрос урегулированным, а доводы Берлина убедительными, добавили в МИДе.

Кроме того, в России назвали логику немецкого руководства «аморальной», поскольку Германия «десятилетиями выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима».

В 2022 году суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. До этого в Калининградской, Белгородской, Курской, Воронежской и других российских областях суды также признавали действия солдат Третьего рейха против советского народа геноцидом.

По данным Генпрокуратуры России, с июля 1941 года по август 1944 года фашисты «преднамеренно уничтожили более 7,3 миллионов человек, в том числе более 18 тысяч детей». Блокада Ленинграда унесла жизни более одного миллиона человек — половины населения города, отмечали в МИД России.