Россия решила выслать румынского военного атташе и заместителя, сообщили в российском МИД. В ведомстве отметили, что это стало ответной мерой на аналогичные действия Румынии в марте.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника», — заявили в министерстве.

Ранее в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурде, которой вручили ноту о высылке двух сотрудников румынской дипмиссии.

По данным румынского посольства в Москве, пост атташе по вопросам обороны страны занимает полковник Нику Секарэ, а его заместителя — подполковник Кристинел Агапи.

5 марта МИД Румынии объявил о решении выслать российского военного атташе в Бухаресте и его заместителя, их имена в официальном пресс-релизе не назывались.

В беседе с Euronews представитель румынского министерства уточнил, что речь идет о Викторе Маковском и его заместителе Евгении Игнатьеве. Он назвал высылку российских дипломатов «исключительной мерой», применяемой только в тех случаях, когда речь идет о «серьезных нарушениях». Источники телеканала утверждают, что Маковский и Игнатьев якобы связаны с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку военного атташе и его заместителя «грустным шагом», который «не останется без ответа».

Российское посольство в Бухаресте назвало действия Румынии «необоснованным и недружественным», добавив, что «оставляет за собой право на принятие ответных мер». При этом в феврале, когда пресс-служба российского диппредставительства рассказывала о праздничных мероприятиях в Румынии по случаю Дня защитника Отечества, то в посте в качестве военного атташе указывался полковник Александр Чуприна.

Румынское издание Spotmedia писало, что Игнатьев якобы упоминался «в материалах уголовного дела», которое касалось экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску (последнего обвинили в совершении преступлений против государственного строя).

Джорджеску победил в первом туре выборов президента республики, голосование состоялось в ноябре 2024 года. Позднее итоги выборов были аннулированы из-за выявленных нарушений. После выборов военное руководство страны, как писало агентство Reuters, представило документы, в которых говорилось, что на Румынию были совершены «агрессивные гибридные атаки» со стороны России.