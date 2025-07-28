Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 20 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной с 1 августа. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет о КПП, которые были организованы в соответствии с российско-украинским соглашением от 8 февраля 1995 года. Список включает 13 автодорожных и семь железнодорожных пропускных пунктов. В перечне, в том числе, значатся переходы, которые фактически перестали быть пограничными после вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России в 2022 году.

На основании постановления закрытию подлежат следующие автомобильные КПП:

Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки и Тишанка в Белгородской области;

Белая Берёзка и Зерново в Брянской области;

Донецк, Куйбышево, Можайка и Титовка в Ростовской области;

Новобелая в Воронежской области;

Тёткино в Курской области.

Также прекратят работу железнодорожные переходы:

Гартмашевка в Воронежской области;

Долбино и Разъезд Выстрел в Белгородской области;

Локоть и Тёткино в Курской области;

Разъезд Карьер 122 км и Чертково в Ростовской области.

В правительстве объясняют закрытие пунктов пропуска двумя основными причинами: необходимостью оптимизировать работу приграничной инфраструктуры и повысить уровень безопасности. Отмечается, что все профильные ведомства поддержали это решение, которое должно сделать пограничный контроль более эффективным.

С октября 2023 года российские власти установили особый режим въезда для украинских граждан старше 14 лет, следующих из третьих стран. Для них разрешен въезд исключительно через пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области либо через международный аэропорт Шереметьево.

В конце июня заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сообщил, что пограничные службы страны отказали во въезде более 26 тысячам украинских граждан. Основанием для этого стали подозрения в их связях с украинскими спецслужбами и националистическими организациями.

По данным чиновника, на текущий момент в России проживает порядка 1 миллиона украинских переселенцев, из которых 185 тысячам были выданы документы, разрешающие длительное пребывание в стране.