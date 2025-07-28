Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 20 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной с 1 августа. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Речь идет о КПП, которые были организованы в соответствии с российско-украинским соглашением от 8 февраля 1995 года. Список включает 13 автодорожных и семь железнодорожных пропускных пунктов. В перечне, в том числе, значатся переходы, которые фактически перестали быть пограничными после вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России в 2022 году.
На основании постановления закрытию подлежат следующие автомобильные КПП:
- Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки и Тишанка в Белгородской области;
- Белая Берёзка и Зерново в Брянской области;
- Донецк, Куйбышево, Можайка и Титовка в Ростовской области;
- Новобелая в Воронежской области;
- Тёткино в Курской области.
Также прекратят работу железнодорожные переходы:
- Гартмашевка в Воронежской области;
- Долбино и Разъезд Выстрел в Белгородской области;
- Локоть и Тёткино в Курской области;
- Разъезд Карьер 122 км и Чертково в Ростовской области.
В правительстве объясняют закрытие пунктов пропуска двумя основными причинами: необходимостью оптимизировать работу приграничной инфраструктуры и повысить уровень безопасности. Отмечается, что все профильные ведомства поддержали это решение, которое должно сделать пограничный контроль более эффективным.
С октября 2023 года российские власти установили особый режим въезда для украинских граждан старше 14 лет, следующих из третьих стран. Для них разрешен въезд исключительно через пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области либо через международный аэропорт Шереметьево.
В конце июня заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сообщил, что пограничные службы страны отказали во въезде более 26 тысячам украинских граждан. Основанием для этого стали подозрения в их связях с украинскими спецслужбами и националистическими организациями.
По данным чиновника, на текущий момент в России проживает порядка 1 миллиона украинских переселенцев, из которых 185 тысячам были выданы документы, разрешающие длительное пребывание в стране.