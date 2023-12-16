Россия по итогам 2022 года увеличила внешний долг только перед Индией — он вырос с $610,1 млн до $777,4 млн. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

В прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она выросла на четверть, до $777 млн.

Индия впервые предоставила Москве кредит на $190 млн по итогам 2020 года, а в 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза.

Долг перед двумя другими суверенными кредиторами продолжал сокращаться: перед Южной Кореей — на 25%, до $209,8 млн (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.

Держателям облигаций принадлежит около 21% российского внешнего долга (за прошлый год эта доля сократилась на 32%, до 67,9 миллиарда долларов). Основная часть долговых обязательств (82%) приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17%, до $307 млрд.

В целом внешний долг России в 2022 году составил $376,1 млрд, что на $96 млрд (или 20%) меньше, чем в 2021 году. Темпы его снижения оказались рекордными за всю современную историю — до этого максимум фиксировался в 2000 году на уровне 18,5%.

Совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году увеличилась на $2,3 млрд (или 8,7%) и на конец прошлого года достигла $28,9 млрд, сообщил 15 декабря РБК со ссылкой на данные, которые Всемирный банк (ВБ) раскрыл в ежегодной публикации по долговой статистике развивающихся стран. Крупнейшими должниками перед Россией стали Белоруссия, Бангладеш, Индия, Египет и Вьетнам.