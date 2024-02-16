Россельхознадзор вернул право пяти эквадорским компаниям поставлять бананы в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. Такие поставки будут возможны под гарантии надзорных служб Эквадора.

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять [бананы] под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал глава Россельхознадзора в эфире «России 24» (цитата по РИА Новости).

Российские власти ограничили поставки эквадорских бананов в начале февраля — они были запрещены для компаний Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano. По данным Россельхознадзора, эти экспортеры допустили больше всего нарушений.

Ведомство утверждало, что в эквадорских бананах систематически находили многоядную муху-горбатку, которую Россельхознадзор называет «опасным карантинным объектом для России». При попадании в порезы на коже, кишечник, легкие и слизистую глаз личинки вредителя могут вызвать миазу у людей и домашних животных. Кроме того, муха является переносчиком холеры.

Многоядная муха-горбатка — универсальный вредитель запасов, обладающий высокой плодовитостью. Как указывает Россельхознадзор, при длительном складском хранении вредитель заражает картофель, муку, сою, сыр, вяленую рыбу, бананы и другие продукты. Распространяется муха-горбатка из-за непреднамеренного переноса с зараженной продукцией на борту различных транспортных средств.

После ограничения на ввоз бананов из пяти эквадорских компаний председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с ТАСС заявил, что предпосылок для нехватки бананов в России не наблюдается. По его словам, Индия производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай — почти в два раза больше, а Индонезия превышает этот показатель примерно на 30%. В топ-10 также входят Бразилия, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика и Перу, отметил Караваев.

Как писал RTVI со ссылкой на данные Росстата, за год цены на бананы в России выросли на 44%. Если в декабре 2022 года килограмм бананов стоил 102 рубля, то в декабре 2023-го — уже 148 рублей. В 46 регионах России цены на бананы выросли более чем на 44%. В топ-3 регионов, где бананы подорожали сильнее всего, вошли Республика Коми (68%); Алтайский край (69%); Республика Адыгея (70%).