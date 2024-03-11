Россия, которая исторически была вторым в мире экспортером вооружений после США, впервые опустилась на третье место, уступив Франции. Так сказано в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 11 марта.

Согласно обзору, в 2019-2023 годах объем поставок оружия из России упал на 53% по сравнению с предыдущим пятилетием. Снижение было стремительным — список стран-клиентов Москвы по основным вооружениям сократился за последние пять лет с 31 до 12, говорится в докладе.

Оружейный экспорт США в это же время вырос на 17%, Франции — на 47%. Американцы поставили основные вооружения в 107 государств, их доля в общемировом экспорте составила 42% — больше, чем когда-либо в прошлом и в разы больше, чем любой другой из крупнейших экспортеров, отмечает SIPRI. Для сравнения, доля Франции, которая теперь идет второй после США, достигает лишь 11%, как и доля России.

Десятка крупнейших экспортеров оружия теперь выглядит так: США, Франция, Россия, Италия, Южная Корея, Китай, Германия, Великобритания, Испания, Израиль. При этом, кроме двух лидеров списка, рост экспорта наблюдался еще только из двух стран — Италии (+86%) и Южной Кореи (+12%). Наибольшим снижением, кроме России, отметился Израиль (-25%).

Падение российского оружейного экспорта примерно вдвое — «это не просто кратковременный спад», скорее всего, он не сможет восстановиться до прежнего уровня, заявил Newsweek старший научный сотрудник программы поставок оружия SIPRI Питер Веземан.

«Конечно, ситуация может быстро измениться, могут поступить новые крупные заказы. Но мы их еще не видели. А по некоторым уже имеющимся заказам нужно еще смотреть, действительно ли они приведут к поставкам», — сказал эксперт.

Издание рассуждает, что военно-промышленные ресурсы России теперь обращены на ее собственные нужды с учетом продолжающихся уже третий год военных действий на Украине. Кроме того, развитие передовых вооружений и внешняя торговля страны ограничены западными санкциями, объясняет Newsweek.

Веземан назвал два главных изменения, которые повлияли на резкое падение российского экспорта вооружений — это сокращение заказов из Индии и Китая. Индия теперь более заинтересована в передовых американской и французской технике, а также развивает собственную военную промышленность. Китай также развил ВПК до конкурентного уровня, так что больше не зависит от российской продукции, за некоторыми исключениями, пояснил научный сотрудник SIPRI.

По его словам, Россия потенциально могла бы нарастить свой оружейный экспорт за счет поставок в регион Ближнего Востока, но он считает, что пока слишком рано делать прогнозы на этот счет.