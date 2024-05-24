Международный совет по зерну (International Grain Council, IGC) повысил прогноз экспорта российской пшеницы по итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на данные совета, Россия впервые займет почти 26% мирового зернового рынка.

По прогнозу IGC ожидается, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 млн тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 млн тонн. Это почти на 10% больше прошлогоднего уровня и превышает все показатели в современной истори.

Таким образом, в мировом экспорте пшеницы доля России может вырасти до рекордных 25,8% по сравнению с прошлогодними 23,2%. Предыдущий максимум — 23,4% — был зафиксирован в 2017/2018 сельскохозяйственном году. Мировой экспорт пшеницы, по прогнозу IGC, по итогам нынешнего сезона достигнет 205,7 млн тонн (против 207,4 млн годом ранее).

Международный совет по зерну (International Grain Council) — межправительственная организация, призванная содействовать сотрудничеству между экспортерами и импортерами зерна. Из экспортеров в МСЗ входят Аргентина, Австралия, Канада, Евросоюз, Индия, Казахстан, Россия, Сербия, Турция, Украина и США.

Российский президент Владимир Путин в марте заявлял, что Россия заняла первое в мире место по экспорту пшеницы. По его словам, еще пару десятилетий назад никому «даже в голову не приходило», что экспорт продуктов сельского хозяйства из России будет «кратно превышать экспорт вооружений». Отечественная сельхозотрасль становится все более высокотехнологичной и современной, подчеркивал глава государства.