Россия ввела временный запрет на вывоз тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

«Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — отметили в правительстве.

В качестве исключения будет допустим экспорт российского сахара в страны ЕАЭС в следующих объемах: в Казахстан — 120 тыс. тонн; в Киргизию — 28,5 тыс. тонн; в Армению — 28 тыс. тонн; в Беларусь — 5 тыс. тонн.

В пояснительной записке к проекту документа, определяющего объемы вывозимого сахара, указано, что запрет вводится в целях обеспечения сбалансированности внутреннего рынка сахара в рамках ЕАЭС, а также для сдерживания роста потребительских цен на социально-значимую продукцию.

Минсельхоз разработал проект постановления о временном запрете экспорта сахара в марте 2024 года. В апреле временный запрет на экспорт сахара поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, писал Интерфакс со ссылкой на источники на рынке. По данным собеседников агентства, обсуждение запрета состоялось в конце февраля.

В качестве причины для такого решения источники называли «беспокойство по поводу активизации поставок сахара за рубеж», так как к новому сезону необходимо подготовить достаточные переходящие запасы.

В середине марта Минсельхоз также отчитался об экспорте 700 тыс. тонн сахара с 1 августа по конец февраля 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что это показатель в 3,3 раза превышает аналогичный период прошлого сезона. Министерство также отметило, что до конца сезона 2023/2024 на экспорт может быть определено около 200 тыс. тонн сахара, и предложило направить этот объем в страны ЕАЭС.

«Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке», — заявили в Минсельхозе.