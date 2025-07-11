Российские власти экстрадировали в Латвию разыскиваемого Интерполом мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии 12-летней девочки в Риге. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, в апреле 2021 года возле казино в Риге возле казино злоумышленник убедил потерпевшую сесть в его автомобиль и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина покинул страну.

В 2023 году преступника объявили в международный розыск через Интерпол, а уже в июле российские правоохранительные органы задержали его в Москве. Как сообщили в Генпрокуратуре России, обвиняемый — гражданин Узбекистана Хуршид Шарапатов.

«В Генпрокуратуру России поступил запрос о его экстрадиции. Несмотря на избранный латвийской стороной неконструктивный подход к антикриминальному взаимодействию Генпрокуратурой России принято решение о выдаче [мужчины], которое вступило в законную силу», — заявили в ведомстве.

Как уточнила Ирина Волк, разыскиваемого передали латвийским правоохранителям в пункте пропуска Бурачки — Терехово 11 июля.