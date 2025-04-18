Правительство России приняло решение расторгнуть международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающиеся Баренцева региона и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер страны Михаил Мишустин.

Документ, подписанный 15 ноября 2007 года, предполагал создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе.

Кроме того, Москва решила выйти из соглашения 2008 года о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, которое было заключено странами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР, включает Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Россия покинула его в 2023 году).

Министерству иностранных дел России поручено уведомить стороны соглашения о принятом решении и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.

В феврале Россия расторгла соглашение с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Стороны в 2012 году договорились обмениваться данными автоматических идентификационных систем (АИС).

Кроме того, Россия и Украина разрешили друг другу проверять документы экипажей, которые ходят на судах под флагами противоположной стороны, следует из соглашения. В договоре было указано, что в момент подписания правительство России и кабинет министров Украины желали содействовать развитию судоходства в Азовском море и Керченском проливе.