Россия закроет генеральное консульство Польши в Калининграде в ответ на аналогичное решение Варшавы о прекращении деятельности российского генконсульства в Кракове. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

О принятом решении уведомили временного поверенного в делах Польши в России. Согласие на функционирование генерального консульства республики будет аннулировано 29 августа.

МИД объяснил решение о закрытии генконсульства «необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша».

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий», — добавили в ведомстве.

В конце мая 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Это решение было связано с подозрениями в причастности российских спецслужб к пожару в варшавском торговом центре, произошедшем 12 мая того же года. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство пообещало принять соответствующие ответные меры.

Российская сторона неоднократно отрицала подобные польским обвинения. Как ранее заявляли в Кремле, разговоры о якобы существующей практике вербовки Россией иностранцев для диверсий «ни на чем не основаны» и являются «разжиганием русофобской истерии».

Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде, функционирующее с 1992 года, располагается по адресу: ул. Каштановая, 51, и осуществляет консульское обслуживание исключительно в пределах Калининградской области. Наряду с посольством в Москве и генеральным консульством в Иркутске, оно входит в число трех действующих дипломатических представительств Польши на территории России. В настоящее время обязанности генерального консула временно исполняет Януш Яблонский.

Польские власти ввели жесткие ограничения на выдачу виз через свое генконсульство. Теперь подать заявление могут только:

супруги и дети граждан Евросоюза;

родственники обладателей «Карты поляка» (документа, подтверждающего польские корни);

лица, попадающие под гуманитарные исключения.

Для российских граждан полностью прекращена выдача туристических виз. Даже наличие действующей шенгенской визы не дает россиянам права въезжать в Польшу с туристическими целями.