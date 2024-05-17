Россиян предупреждают об интернет-мошенничестве под предлогом списания денег с банковских счетов «на нужды СВО», якобы по распоряжению правительства. О том, что это за схема и как распознать обман, рассказал RTVI ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Предупреждения о таком мошенничестве распространяются в соцсетях, о нем же некоторые работодатели информируют своих сотрудников.

Типичная схема выглядит так: человеку приходит письмо от крупного банка, например, Сбера, ВТБ, Тинькофф или другого, в котором говорится, что с его счета будет ежемесячно списываться определенная сумма «на нужды СВО». В письме также указывается, что если человек по какой-либо причине не согласен с этим, он может перейти по ссылке и отказаться от регулярных взносов.

«Перейдя по ссылке, потенциальные жертвы оказываются на поддельном сайте, где необходимо ввести свои учетные данные от входа в личный кабинет банка. После чего эти данные отправляются на сервер злоумышленников, которые впоследствии используются для входа в этот личный кабинет и списания средств с банковского счета», — пояснил в разговоре с RTVI Евгений Егоров.

По его словам, эта схема появилась впервые в конце февраля и используется до сих пор. Мошенники используют в названии поддельного сайта (доменном имени, которое видно в адресной строке браузера) слова, схожие с наименованием банка, но не совпадающие с ним полностью.

«Разница может быть в одном символе, но вы оказываетесь уже на мошенническом ресурсе», — сказал эксперт.

Также существуют специальные сервисы для проверки даты регистрации домена, которые называются Whois. Их можно легко найти через поиск в интернете, добавил Егоров.