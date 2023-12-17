Таможенные органы ЕС могут конфисковать подарки, отправленные россиянами в европейские страны, если будет выявлено нарушение введенных против России санкций. Об этом предупредила в воскресенье, 17 декабря, российская Федеральная таможенная служба (ФТС).

Ведомство обратило внимание, что таможенная служба Германии в преддверии новогодних праздников опубликовала информацию о том, что санкции распространяются в том числе и на товары, пересылаемые в качестве подарков.

«Таможенные органы Германии могут задержать и конфисковать подсанкционные товары. Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — подчеркнули в ФТС.

В ведомстве рекомендуют учитывать эту информацию при отправке посылок.

Таможня ФРГ 17 декабря напомнила, что из-за регламента № 833/2014, принятого Советом ЕС 31 июля 2014 года, запрещен ввоз из России множества товаров различного характера.

Как подчеркнула немецкая таможня, под запрет подпадают и многие товары, которые обычно содержатся в подарках:

целлюлоза и бумага;

древесина и изделия из дерева;

камни и драгоценные металлы;

сигареты;

пластмассы и химическая продукция, включая косметику.

Санкции не предусматривают исключений для подарочных посылок, отправляемых частными лицами из России частным лицам в ЕС, отмечается в заявлении.

«Подсанкционные товары могут быть арестованы, то есть конфискованы таможней», — предупредила таможня ФРГ.

В начале сентября РБК сообщал, что Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — в стране могут быть конфискованы любые товары, подпадающие под эмбарго. Как отмечало издание, об этом таможня ФРГ заявила в ответ на запрос российского гражданина, запланировавшего въезд в Германию.

До этого, в начале июля, стало известно, что таможенники ФРГ вправе арестовывать машины с российскими номерами, даже если это личные автомобили. Сам факт въезда на них из России в ФРГ является основанием для ареста. В тот период с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько россиян.