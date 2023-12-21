Во время сезона простуд не исключено заражение сразу двумя респираторными заболеваниями, предупредил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Он подчеркнул, что исход двойного заражения не всегда предсказуем, поскольку одни вирусы могут благодаря укреплению иммунитета защищать от заражения другими.

По словам Покровского, в осенне-зимний период распространяются практически все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем.

«Можно заболеть, конечно, сразу несколькими заболеваниями. Это может утяжелить течение. Хотя известны случаи, что некоторые болезни как бы стимулируют общий иммунитет. Заражение некоторыми вирусами поднимает общий иммунитет, и это предохраняет от заражения другими вирусами, поэтому исход такого двойного заражения не всегда предсказуем», — сказал эпидемиолог в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что тем, у кого различные хронические заболевания, необходимо по мере сил защищаться от вирусов.

«Нужно уже, я думаю, носить маску в общественных местах. Лучше носить маску заранее, когда эпидемия еще не развилась сильно — тогда она и не разовьется. Необходимо беречь себя, предпринимать все возможные меры, закапывать интерфероны с профилактической целью, оксолиновой мазью намазываться — все это нужно делать, это предохраняет», — отметил он.

Из всех респираторных заболеваний специалисты сейчас обращают особое внимание на тяжесть течения гриппа, отметил Покровский. Он подчеркнул, что через какое-то время после перенесенной болезни «начинают циркулировать новые штаммы на фоне уже ослабленного иммунитета».

«Скажем, человек лет десять назад болел гриппом, у него ослаб иммунитет, и уже к этому времени появляется новый штамм вируса. Очень трудно индивидуально оценить, у кого будет тяжелее ковид, а у кого будет тяжелее грипп», — сказал эпидемиолог.

Столичный Роспотребнадзор 12 декабря рекомендовал москвичам носить маски в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, чтобы защититься от ОРВИ и гриппа. В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

Роспотребнадзор 19 декабря сообщал, что вводить обязательный масочный режим и другие ограничения в России на период новогодних праздников и каникул не планируется. Ведомство отмечало, что заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти, за последнюю неделю она выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.