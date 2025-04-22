В преддверии Дня Победы мошенники разрабатывают новые способы обмана, предупредили в беседе с «Лентой.ру» специалисты Центра противодействия мошенничеству «Информзащита». По словам экспертов, злоумышленники нацелены на ветеранов и их близких, а также на тех, кто хочет помочь ветеранам накануне праздника.

По информации специалистов, злоумышленники используют различные каналы связи, такие как мессенджеры, социальные сети и электронную почту, чтобы наладить контакт с людьми, представляясь благотворительными организациями.

Они просят перевести деньги на указанный счет, убеждая, что эти средства пойдут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. После того как деньги оказываются в руках мошенников, они исчезают вместе с ними.

Кроме того, злоумышленники могут отправлять ссылки, содержащие вредоносное программное обеспечение. Если человек переходит по такой ссылке и авторизуется на сайте, у него могут быть украдены данные банковских приложений, портала Госуслуг или даже деньги.

По словам директора «Информазащиты» Павла Коваленко, такие схемы уже начали применять, и в ближайшие две-три недели их количество значительно возрастет.

«В одном из случаев, с которым мы столкнулись, сотрудник компании получил на рабочую почту письмо якобы от благотворительной организации, которая сотрудничает с его работодателем. В письме предлагалось перейти по ссылке и внести пожертвование в размере 2 тысяч рублей в фонд помощи ветеранам», — рассказал он.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время могут активизироваться мошенники, стремящиеся обмануть ветеранов и их близких. Они будут использовать различные схемы, в том числе звонки с сообщениями о положенных ветеранам выплатах от федеральных, региональных или муниципальных властей. Для активации выплат мошенники просят перевести определенную сумму на специальный счет.

Чтобы избежать мошенничества, специалисты рекомендуют не переводить деньги незнакомым людям, проверять организации перед тем, как делать пожертвования, и не сообщать никому коды из СМС.

Кроме того, эксперты советуют оказывать помощь пожилым родственникам. Например, можно установить на их устройства определители номеров, настроить самозапрет на кредиты и объяснить, как реагировать на подозрительные звонки.