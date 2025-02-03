Минобороны России разработало поправки к положению о военно-врачебной экспертизе, которые предлагают признавать годными к военной службе людей с сифилисом, гипертонией, психозами и невротическими расстройствами. Внимание на это обращает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Проект поправок разработан для «совершенствования системы медицинского освидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции», говорится в пояснительной записке.

Документ затрагивает призывников, срочников, контрактников, мобилизованных, резервистов, добровольцев, абитуриентов военных учебных заведений, а также граждан, призываемых на военные сборы и уволенных с военной службы.

Минобороны в частности предлагает внести изменения в расписание болезней, в соответствии со статьями которого определяется годность к военной службе.

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — говорится в пояснительной записке.

Так, призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом предлагается признавать «годными с незначительными ограничениями» — это категория «Б-4» вместо «В» (ограниченно годен), как в действующем расписании болезней.

Призывникам с гипертонией первой стадии планируется присваивать категорию «Б-3» (годен к службе с ограничениями по родам войск). Сейчас молодые люди с таким заболеванием не подлежат призыву (категория «B»). В отличие от нынешней редакции расписания болезней гипертонию первой стадии выделят в отдельный пункт.

Призывники, у которых впервые выявлен субклинический гипотиреоз (скрытое нарушение функции щитовидной железы), будут на полгода признаваться временно не годными (категория «Г»). Если через полгода диагноз не изменится, освидетельствование проводится по категории «В».

Контрактники и мобилизованные с умеренно выраженными и кратковременными эндогенными психозами (шизофрения, бредовые и аффективные расстройства), а также с резко выраженными невротическими расстройствами будут проходить по категории «В» вместе «Д» («не годен»).

Также поправки уточняют, что под распространенной формой псориаза, экземы, атопического дерматита, нейродермита и плоского лишая понимаются «поражения кожи площадью более 10% от всей поверхности тела, за исключением поражений лица и шеи, половых органов, кистей и стоп, где достаточно более 2%». Остальные поражения считаются ограниченными. К часто рецидивирующим формам этих заболеваний относятся случаи их обострения не менее двух раз в год за последние три года.

Диагноз хронической крапивницы, по которому призывник может быть признан ограниченно годным, устанавливается при неэффективности стационарного лечения в течение четырех недель, говорится в проекте поправок. Неэффективным считается лечение, при котором рецидивы высыпаний случаются не реже двух раз в неделю. Также добавляются критерии для оценки заболеваний и увечий, полученных во время службы в добровольческих формированиях.

Согласно поправкам, заключения военно-врачебной комиссии о категории годности, вынесенные во время мобилизации, военного положения и в военное время, будут действовать «до года после окончания указанных периодов». Сейчас такие заключения действуют год с даты утверждения или до вынесения нового заключения.

В случаях, когда по решению вышестоящей военно-врачебной комиссии гражданину назначено повторное освидетельствование, но при этом не требуется проводить контрольное медицинское обследование, предлагается проводить это освидетельствование заочно, то есть по документам. В случае нарушений при обследовании вышестоящие комиссии могут отменять решения нижестоящих и направлять граждан на повторный осмотр, в том числе заочно.

Минобороны также предлагает, чтобы военная комиссия во время действия мобилизации и военного положения могла выносить заключение о необходимости предоставления контрактникам отпуска по болезни на срок от одного месяца трех в зависимости от характера и тяжести увечья либо заболевания. Комиссия сможет продлевать отпуск максимум на три месяца, при этом общая продолжительность непрерывного пребывания военного в отпуске по болезни не может превышать полугода.