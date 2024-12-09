Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, ограничения хотят распространить в том числе на сотрудников маркетплейсов и доставки, банков и госслужащих.

Как сообщил источник агентства, Минцифры подготовило законопроект о внесении изменений в несколько законодательных актов. Речь идет о запрете использовать мессенджеры, «принадлежащие иностранным юрлицам или гражданам».

Норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки (при их взаимодействии с пользователями сервисов), на сотрудников кредитных организаций, служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Если законопроект будет принят, для работы с физлицами будет разрешено использование только такого мессенджера, «организатором которого является российское юрлицо или гражданин России».

При этом сотрудник или госслужащий для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По словам источника «Интерфакса», внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (86-ФЗ), «О связи» (126-ФЗ), «О государственной гражданской службе РФ» (79-ФЗ), «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» (414-ФЗ).

Минцифры предлагает ввести новые нормы с 1 сентября 2026 года. Сейчас законопроект находится на согласовании с госорганами.