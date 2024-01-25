В России с 1 февраля 2024 года увеличится размер социальных выплат, сообщила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Практически все социальные выплаты, социальные гарантии, в том числе материнский семейный капитал, будут увеличены», — сказала депутат.

Размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности вырастет почти в полтора раза — на 48%, отметила Бессараб.

В середине января Минтруд России сообщил, что с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций планируется проиндексировать на 7,4%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что речь идет в том числе о материнском капитале, единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребёнком, ежемесячной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате. Повышение затронет более 20 млн получателей господдержки.

С 1 января увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ― до 19,2 тыс. рублей. От величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других соцвыплат. Размер федерального прожиточного минимума с начала года увеличился до 15,4 тыс. рублей в месяц.