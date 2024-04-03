Для россиян, желающих провести майские праздники на заграничном курорте, самым бюджетным вариантом является Турция, сообщила «Ленте.ру» управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. На втором месте Египет, где равноценные туры «все включено» в отель 5 звезд дороже турецких в полтора раза.

«Сейчас забронировать тур на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и размещением “пять звезд” на “все включено” можно от 83 200 руб. в Турцию, от 124 500 руб. в Египет», — рассказала Воронина.

Она напомнила, что Турция и Египет являются безвизовыми направлениями для россиян, а также обеспечены широкой полетной программой.

Как пояснила эксперт, май в Турции еще не пик сезона, при этом погода уже теплая и комфортная, без жары. Многие отели специально на майские праздники расширяют анимацию и обеспечивают концерты с участием звезд. Также можно выбрать не пляжный отдых, а экскурсионный, например, в Стамбул, отметила Воронина.

По ее словам, в бюджетную категорию попадают и популярные курорты Египта в Шарм-эш-Шейхе, предлагающие множество вариантов водных и подводных развлечений.

Бюджетные варианты отдыха в России

Желающим путешествовать по России рекомендуют на майские праздники Калининград, Астрахань и Алтай, пишет «Лента.ру».

Стоимость двухдневного тура с экскурсиями по Калининграду и поездкой на Куршскую косу начинается от 8 300 руб. на человека, сказала изданию руководитель проекта «Экскурсионные туры» группы компаний «Слетать.ру» Ксения Андрианкова. При этом билеты на самолет или поезд до Калининграда и обратно нужно покупать отдельно.

Майские туры в Астрахань, где можно посмотреть степи с цветущими маками, соленое озеро Баскунчак и прокатиться по Волге, стоят от 30 тыс. руб. на человека, перелет тоже оплачивается отдельно, сообщила эксперт.

Что касается Алтая, то в мае съездить туда можно вдвое дешевле, чем летом, указала Андрианкова. Если летний тур на человека обойдется в 45-50 тыс. руб., не считая перелета, то весной можно купить его за 24 тыс. В сумму входят проживание, питание, трансфер и экскурсии с гидом, перечислила она.

Ранее директор сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин рекомендовал Абхазию и Крым как бюджетные направления для отдыха на майские праздники.