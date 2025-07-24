Волонтерство все больше становится частью повседневной жизни в России. Это не только про организационные акции, но и про живую человеческую помощь: соседям, пожилым людям, животным. Согласно новому исследованию ВЦИОМ, с которым ознакомился RTVI, в добровольческом движении участвует уже 36% россиян, а 78% — хотя бы раз за год помогали другим безвозмездно.

Помощь рядом: от пожилых до СВО

Добровольчество в России становится массовым и многослойным. Люди помогают: участникам СВО, пожилым соседям, бездомным животным, участвуют в благоустройстве дворов и районов. Помимо этого, люди активно включаются в поиски пропавших, сдают кровь и поддерживают больных.

Причем формы помощи в основном локальные: люди чаще участвуют в субботниках или берут на передержку животных, чем включаются в системную волонтерскую деятельность.

Это не значит, что одно важнее другого, просто такие действия проще встроить в повседневную жизнь, они не требуют специальных навыков или ресурсов.

Кто помогает?

По данным ВЦИОМ, мужчины и женщины участвуют в добровольной помощи одинаково часто. Женщины чаще выбирают заботу о животных, мужчины — благоустройство и помощь в рамках СВО.

Молодежь (18—24): активна, эмоциональна, участвует в мероприятиях, помогает животным, сдает кровь

Люди 45—59: фокус на благоустройстве и помощи участникам СВО

Возраст 60+: чаще всего помогают именно участникам СВО, с явным отрывом от других форм

«Россияне готовы участвовать в волонтерских инициативах, но по-разному — в основном в зависимости не только от личного интереса, но и от социального положения. Так, старшие миллениалы готовы уделять большое внимание инициативам, направленным на развитие и улучшение качества жизни, в том числе за счет уже приобретенных навыков. Например, они декларируют желание участвовать в проектах благоустройства, оказывать профессиональную помощь», — комментирует исследование Иван Грузинов, эксперт ВЦИОМ-Консалтинг

Волонтерство — не по приказу, а по зову сердца

Большинство россиян считают, что волонтерство рождается изнутри, из личных ценностей, желания быть полезным, душевной потребности, патриотизма. Воспитание и пример семьи тоже играет свою роль.

Интересно, что институциональное (организованное) волонтерство пока остается менее заметным, за исключением самой молодой аудитории. Именно среди молодежи 18—24 лет оно наиболее популярно.

Готовность есть и потенциал огромный

За два года доля реально вовлеченных в волонтерство выросла с 27% до 36%. Но две трети россиян говорят, что готовы помогать, если будет возможность. Это значит, что потенциал участия почти в два раза выше, чем реальный охват.

У молодежи особенно высока вовлеченность: половина уже пробовали себя в волонтерстве, три четверти — готовы продолжать или начать.

Волонтерство в России — уже не исключение, а новая норма

Россияне все чаще готовы брать ответственность, помогать и включаться в общее дело. Это неформальный, но устойчивый тренд. Волонтерство становится ценностной и гражданской практикой, и, если темп вовлеченности сохранится, в ближайшие годы мы увидим еще больше тех, кто не просто готов, а уже действует.

Илья Николаев