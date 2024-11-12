Россияне все чаще используют единый налоговый счет как “электронный кошелек” — переводят на него суммы, в несколько десятков, а то и сотен раз превышающие начисленные налоги, а затем оформляют возврат излишков. Эта схема привлекла внимание налоговой службы: она грозит уголовной ответственностью тем, чьи переводы значительно превышают сумму задолженности. RTVI обсудил с юристами, что именно беспокоит налоговую и почему такие действия порой приравнивают к отмыванию доходов.

Введение Единого налогового счета (ЕНС) в 2023 году вызвало неоднозначную реакцию у налогоплательщиков, рассказал RTVI руководитель налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Андрей Криулин. С одной стороны, ЕНС упростил оплату налогов, с другой — добавил работы с дополнительной отчетностью.

При этом возможность принимать платежи от третьих лиц фактически позволяет налогоплательщикам обходить банковский контроль, поясняет Криулин. По сути, некоторые начали использовать ЕНС как “кошелек” для непрозрачных операций.

“На Единый налоговый счет поступают суммы, заметно превышающие налоговые обязательства, а затем эти средства либо возвращаются на расчетный счет, либо переводятся в счет налогов третьих лиц. Такие операции вызывают подозрения у налоговых органов в незаконном обналичивании средств”, — пояснил он.

ЕНС создавался для упрощения налоговых расчетов: физлица и компании пополняют его, а налоговые органы списывают нужную сумму в срок, напомнила в разговоре с RTVI Полина Чижикова, партнер юридической компании IMPRAVO. Цель ЕНС — быстрая и точная уплата налогов, а не хранение денег.

“Крупные суммы на ЕНС могут появляться вследствие незаконных схем. Например, компания, отмывая средства, может завышать свои доходы и расходы, создавая видимость хозяйственной деятельности, которой фактически нет”, — сказала она.

Что стоит за переплатами

Крупные суммы на ЕНС могут поступать не только в рамках «серых» схем, но и по вполне легальным причинам, рассказала RTVI Марина Мунгалова, юрист юридической фирмы INTELLECT. Например, такие ситуации возникают из-за технических ошибок, некорректных данных в отчетности или желания заранее внести средства для будущих налоговых платежей и избежать просрочек.

Некоторые налогоплательщики, однако, намеренно завышают суммы на ЕНС для получения выгоды. “Например, так делают для получения дополнительного кэшбэка от банка при уплате налогов: чем больше средств перечислено на ЕНС, тем больше кэшбэк. Из практики видно, что налогоплательщики также могут использовать этот подход для легализации финансовых операций, маскируя происхождение средств, полученных противоправным путем”, — пояснила она.

Нередко суммы превышают необходимые налоговые платежи в десятки или сотни раз, и налогоплательщики не могут объяснить происхождение этих средств. По словам Мунгаловой, источники таких денег могут быть разнообразны — от мошенничества до растраты или поступления от третьих лиц в счет налоговых обязательств.

Ответственность за “кошелек на ЕНС”

Налоговая служба, в частности, УФНС по Оренбургской области, напоминает, что ЕНС предназначен исключительно для расчетов с бюджетом. Использование его как кошелька может повлечь уголовную ответственность по статье 174 и 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем), сходятся во мнении опрошенные RTVI эксперты.

“Однако, чтобы привлечь налогоплательщика к уголовной ответственности, следственным органам нужно доказать преступное происхождение средств и намерение их легализовать”, — добавляет Мунгалова. Одних предположений для возбуждения уголовного дела недостаточно.

Само по себе пополнение ЕНС на большую сумму не является преступлением, отмечает Чижикова. Но если налоговая выявит, что действия направлены на сокрытие доходов или другое преступление, налогоплательщик может быть привлечен к ответственности. Также в случае злоупотребления налоговая может отказать в возврате переплаченных сумм, потребовать актуализированную отчетность и инициировать проверки, подытожила Мунгалова.