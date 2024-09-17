Россияне начали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) уведомления о начислении налога на доход с процентов по банковским вкладам, сообщает РБК со ссылкой на данные из личных кабинетов налогоплательщиков.

В разосланных уведомлениях указаны названия банков, где лежат депозиты, начисленные проценты и подлежащие налогообложению суммы доходов — за вычетом 150 тысяч рублей в год, которые не облагаются налогом, — и итоговые размеры выплат.

Представитель Минфина подтвердил РБК, что ФНС по итогам годового налогового периода рассчитывает суммы выплат для каждого налогоплательщика и рассылает персональные уведомления.

НДФЛ на доход от процентов с банковских вкладов введен в России с 2021 года, но начислять его начали только с 2023 года, а первая оплата последует в 2024 году. Срок уплаты налога на вклады за 2023 год — до 1 декабря 2024 года (аналогично налогу на имущество и транспортному налогу). При расчете дохода учитываются вклады гражданина во всех банках и в любых валютах. Под налогообложение не попадают вклады с процентной ставкой ниже 1% и доставшиеся по наследству.

Налог затрагивает держателей банковских вкладов, которые за прошлый год получили с них доход в виде процентов, превышающий не облагаемую налогом сумму. Она рассчитывается путем умножения максимального значения ключевой ставки Центробанка за отчетный год (до 1 декабря) на 1 млн рублей.

К 1 декабря 2023 года максимальная ключевая ставка Банка России составляла 15%. Соответственно, не облагаемая налогом сумма доходов от процентов с вкладов за тот год — 150 тысяч рублей. С дохода, превышающего этот лимит, вкладчики должны будут заплатить 13% НДФЛ (или 15% — если их общий доход превышает 5 млн рублей в год).

По оценке Министерства финансов, в 2024 году поступления в бюджет от налогов на доход с процентов по вкладам должны составить 101,58 млрд рублей. Как подсчитал РБК, в среднем для превышения не облагаемого налогом лимита в 2023 году гражданин должен был держать на вкладах в общей сложности более 2,1 млн рублей.

Установить налог на доходы граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, в марте 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Тогда он заверял, что нововведение коснется лишь 1% вкладчиков.

Министр финансов Антон Силуанов напоминал, что практика налогообложения процентов по вкладам существует во многих странах мира. «Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — пояснял он.