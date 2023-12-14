Купить рецептурные лекарственные препараты дистанционно с последующей доставкой можно будет по данным из Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ) — совместное предприятие Центробанка, Росимущества и «Ростелекома».

Чтобы заказать доставку лекарства, отпускаемого по рецепту, потребуется оснащенное камерой устройство, способное «обеспечить достаточный уровень защиты данных». Для подтверждения личности покупателя планируется дважды использовать «слепок лица» — при оформлении заказа и при его получении у курьера.

В Центре биометрических технологий заверили, что для запуска пилотного проекта дистанционной продажи рецептурных препаратов по данным ЕБС «созданы все правовые условия». В Минцифры подтвердили, что по закону о биометрии данные из ЕБС могут служить для подтверждения личности гражданина наравне с паспортом.

Чтобы запустить такие продажи, нужны «технические доработки» со стороны аптек: им придется провести интеграцию с ЕБС, ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения) и ЕСИА (Единой системой идентификации и аутентификации).

Когда этот проект запустят в режиме эксперимента, покупать рецептурные лекарства по данным ЕБС при личном посещении аптеки будет нельзя, но в дальнейшем такая опция может появиться, считают в Центре биометрических технологий.

Какие лекарства пропадают из аптек и почему

Сейчас эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов проводится в трех российских регионах — Москве, Подмосковье и Белгородской области. Он стартовал 1 марта 2023 года и охватывает 15 аптечных сетей.

В рамках этого эксперимента жители пилотных регионов могут, получив у врача электронный рецепт, заказывать доставку препаратов из перечня Миндрава за исключением психотропных, наркотических и сильнодействующих веществ.

По данным «Известий», уже в начале эксперимента ежемесячный прирост дистанционных покупок рецептурных лекарств достиг 50%, а осенью приблизился к 80%. Конкретные сведения по объему таких продаж в Минздраве не приводят.