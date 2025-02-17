Россияне все чаще стали экономить на похоронах и заказывать кремацию, пишет «Коммерсантъ». Оборот похоронной отрасли по итогам 2024 года вырос на 7,7%, составив 108,3 млрд рублей, но остался ниже официальной инфляции 9,5%.

Росстат пока не опубликовал данные за полный 2024 год, но в январе—ноябре число умерших в России выросло на 4,3% год к году, до 1,67 млн человек. В прошлые годы, отмечает «Ъ», оборот похоронного рынка был выше: в 2023 году он составил 11,5%, в 2022-м — 10,6%.

Если в Москве рынок ритуальных услуг сократился до 9,7 млрд рублей (на 7,7% год к году), то в нескольких регионах, пишет газета, оборот похоронной отрасли вырос: например, в Подмосковье — до 9 млрд рублей (на 8,8%), в Санкт-Петербурге — до 9,4 млрд (на 11%), в Ленинградской области — до 1,2 млрд (на 6,4%), на Кубани — до 5,42 млрд (на 9,8%).

По оценке Росстата, в 2024 году выкопать могилу в среднем стоило 11,1 тыс. рублей (услуга подорожала на 14% год к году), изготовить гроб — 7,8 тыс. рублей (12%).

В октябре-ноябре 2024 года услуги по организации похорон в среднем составляли 27,7 тыс. рублей, что выше на 9,7% год к году, сказано в статье.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин в разговоре с «Коммерсантом» допустил, что совокупная выручка отрасли в этом году может снизиться, в том числе из-за того, что частным инвесторам не захочется много вкладываться.

Невысокий оборот отрасли, объяснил газете вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин, связан с желанием граждан сэкономить на похоронах. При этом смертность не падает, а растет.

Он также отметил, что на этом фоне выросла популярность кремации (средняя стоимость — 19—20 тыс. рублей), которая выходит иногда вдвое дешевле традиционного захоронения.

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал газете о так называемой кремационной миграции, когда из-за отсутствия крематория в своем регионе или высоких цен на услуги люди едут в соседний субъект России. По словам Сулоева, жители крупных городов в 60—70% выбирают кремацию.

Однако развитию рынка кремации, добавил он, мешают пробелы в законодательстве. Сулоев напомнил, что около 15 лет власти не могут принять новый закон или поправки к утвержденному 30 лет назад закону «О погребении и похоронном деле».