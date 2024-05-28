Бургеры в России стали продаваться в три раза чаще в последние десять лет, рассказали «Ленте.ру» аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». В компании связали рост популярности блюда с расширением сетей быстрого питания и тем, что фаст-фуд стал более доступным.

Согласно данным аналитиков «Бургер Кинга», самое популярное блюдо у россиян — «Вопперы». В 2023 году потребители купили 50,7 млн этих бургеров, что на 212% выше, чем в 2014 году, когда было продано около 16 млн. Всего за прошлый год посетители приобрели более 121 млн бургеров.



В компании полагают, что такая динамика может быть обусловлена несколькими факторами. Например, расширением сетей ресторанов быстрого питания в России и развитием агрегаторов доставки еды.

«Такой скачок потребления бургеров можно объяснить расширением сетей ресторанов быстрого питания в России, созданием и развитием агрегаторов доставок еды, а также изменением потребительских привычек в сторону удобства и скорости обслуживания», — рассказали в «Бургер Кинге».

По данным аналитической компании BusinesStat, за последние два года оборот общественного питания в России вырос на 47%. В 2019 году этот показатель составлял 1,93 трлн рублей, а к 2023 году он увеличился до 2,83 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что в 2023 году выручка предприятий общественного питания увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов:

рост среднего чека из-за повышения цен на ингредиенты, оборудование и аренду помещений;

увеличение популярности внутреннего туризма на фоне санкций;

развитие сервисов доставки, которое было обусловлено пандемией коронавируса.