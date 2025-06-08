Россияне все чаще отправляются в другие регионы и за границу для лечения и реставрации зубов, пишут «Известия». Среди наиболее популярных зарубежных направлений — Турция, Вьетнам и Китай.

Основатель федеральной сети стоматологических клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев рассказал изданию о преимуществах «стоматологического туризма». По его словам, пациентам помогают с оформлением документов, организацией трансфера, размещением, сопровождением и обеспечивают дальнейшее наблюдение.

«Зубные» туры выбирают те, кто нуждается в дорогих процедурах, например, имплантации и протезировании, уточняет газета.

В статье утверждается, что цены на стоматологические услуги в турецких клиниках не очень сильно отличаются от московских. Как отметил директор по продажам туроператора OneTouch&Travel Иван Бубляев, в тур «входят проживание в выбранном отеле и стоимость забронированных медицинских услуг».

«Стоимость пятидневного тура [в Турцию] с установкой 24 циркониевых коронок и полным комплексом услуг, включая перелет, страховку и проживание в отеле с питанием, в среднем составит около 450 тыс. рублей», — пишут «Известия».

Спрос на стоматологические туры в Турцию в этом году вырос примерно на 10% по сравнению с 2024-м, сообщил Бубляев.

За последние десять лет число россиян, выбирающих лечение зубов за границей, возросло примерно в два-три раза. Например, в 2015 году таких туристов было около 100—150 тысяч, а к 2022 году их стало 300—400 тысяч.

Стоматологические туры во Вьетнам в 2025 году обойдутся россиянам в среднем от 100 до 250 тысяч рублей. Обычно такие поездки длятся от пяти до 14 дней.

Кроме того, на потом «зубные» туры поставили и китайские провинции Хейлунцзян, Хуньчунь и Суйфыньхэ, рассказал «Известиям» президент Ассоциации медицинского и академического туризма Евгений Чернышев.

Путевки продаются через турагентов Приморья, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки, в среднем они стоят по 16 тыс. рублей. Это касается только проживания в четырехзвездочном отеле на неделю, стоматологические услуги оплачиваются отдельно.

Несмотря на то, что цены в китайских клиниках ниже, чем на Дальнем Востоке (примерно в полтора раза) или в Москве (в два раза), многие пациенты жалуются на качество, из-за чего российским врачам «зачастую приходится переделывать работу», рассказал Кудаев. Схожие проблемы наблюдаются иногда и у тех, кто ездил лечить зубы во Вьетнам, уточняет эксперт.

Одна из частых проблем, связанных с лечением зубов за рубежом — это отсутствие наблюдения у врача после лечения. Люди возвращаются из-за границы, но через две-три недели у них могут возникнуть осложнения: воспаления, отторжение имплантов, проблемы с прикусом или неправильно установленные виниры. В таких случаях приходится обращаться к районному врачу, рассказала газете стоматолог-ортопед Людмила Александрова.

Также не стоит забывать, что жара провоцирует отек и воспаления, а перелеты — перепады давления, отметила эксперт.

Кроме того, если россиянин обратился после возвращения домой к местному врачу, то иностранная клиника может отказать в гарантии.

Российский «зубной» туризм

Чаще всего жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают делать протезирование или имплантацию в других российских регионах, рассказал «Известиям» стоматолог-ортопед, имплантолог Константин Прокопенко.

Издание отмечает, что для своих «стоматологических» туров жители крупных городов выбирают Рязанскую, Владимирскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Краснодарский край, Сибирь и некоторые уральские регионы.

Цены на услуги в этом регионе на 30—50% ниже московских. Это связано с меньшими затратами на аренду и зарплаты, а также с высокой конкуренцией среди клиник.