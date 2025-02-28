20-летний российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Национальной хоккейной лиги среди новичков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

У спортсмена 44 очка, он делит первенство вместе с 21‑летним американским защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном.

В последнем матче против «Питтсбург Пингвинз» россиянин набрал три очка, но в итоге его команда проиграла со счетом 4:5. Мичков пообещал, что выводы будут сделаны и они подготовятся гораздо лучше к следующей игре.

«Я считаю, что мы наказали соперника. <…> Сегодня обидное поражение, в овертайме пропустили, я считаю, нелепый гол. Немного не разобрались, где чей игрок, и получили за это. С такими игроками, как Малкин и Кросби, нельзя ошибаться. <…> Следующую игру надо выигрывать. Всегда приятно забивать голы, отдавать передачи, но всё-таки самое главное, чтобы выигрывала команда. К сожалению, сегодня не получилось», — сказал россиянин.

Мичков играет в «Филадельфии» с лета 2024 года, когда он подписал с командой трехлетний контракт. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остаются за российским СКА (Санкт-Петербург).

В ноябре 2021 года он стал самым молодым хоккеистом сборной России, а также самым молодым автором гола в истории сборных СССР и РФ.

Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020 год), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021-й), победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021 год). В октябре 2024 года хоккеист был признан лучшим новичком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам месяца.